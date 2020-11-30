الميزان التجاري البترولي يتحول من الفائض إلى عجز 421 مليون دولار في يونيو 2020

فهد حسين – تحول الميزان التجاري البترولي إلى العجز بقيمة 421 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019-2020، مقابل فائض سجله العام السابق بقيمة 8.1 مليون دولار.

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وعزا البنك المركزي المصري، في تقريره لميزان المدفوعات، هذا التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.6 مليارا العام السابق، نتيجة لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار المركزي إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات من السلع البترولية بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، مقابل نحو 11.5 مليار دولار، لتراجع الورادات البترولية تأثرا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38%، وكذلك أسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي (اعتبارا من الربع الثاني من 2018-2019)، في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.

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