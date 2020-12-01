البورصة تصعد 0.36% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36%، ليتداول عند مستوى 10982 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و 0.9% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 108.627 مليون جنيه على 108 شركة من خلال 2.164 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة لعدد 4.616 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.623 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 56.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.084 مليون جنيه، منها 36.443 مليون جنيه للمؤسسات، و1.640 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 35.417 مليون جنيه، منها 34.947 مليون جنيه للمؤسسات، و470 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 2.666 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.133 مليون جنيه، مقابل 467.301 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم اميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.08%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 9.59%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 8.73%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسي علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.85%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 1.56%، ثم سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 1.53%.

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