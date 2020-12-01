أب ترن العقارية تحقق 200 مليون جنيه مبيعات بمشروع سنتريك الإداري بالقاهرة الجديدة

بكر بهجت _ حققت شركة أب ترن العقارية، مبيعات تعاقدية بمشروع “سنتريك”، بلغت 200 مليون جنيه، وفق مسعد السيد الشنهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الشركة انتهت حتى الآن من تسويق نسبة جيدة من المشروع الذي تقيمه في القاهرة الجديدة، في وقت قياسي.

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وأضاف في بيان، أن هناك ارتفاع في حجم الإقبال على المشروعات التجارية والإدارية بمنطقة التجمع الخامس، فضلا عن العروض التنافسية التي قدمتها الشركة للعملاء، لافتا إلى أن المشروع يتسم بعدة مزايا تنافسية تجعله ضمن الاهتمامات الأولى للعملاء الباحثين عن وحدة تجارية وإدارية.

الشركة انتهت من تسويق 50% مع زيادة الطلب بمنطقة التجمع الخامس

وأوضح أن الشركة انتهت حتى الآن من تسويق نحو 50 % بالمشروع، كما تخطط لإنهاء تسويق 90 % من المشروع يونيو المقبل، موضحا أن المشروع يتم تسويقه على 7 مراحل بيعية ومن المخطط الانتهاء من تسويق 6 مراحل بيعية بالمشروع بحلول يونيو المقبل وتسويق المرحلة الأخيرة عقب تشغيل المشروع.

أعمال التنفيذ بدأت في يناير الماضي وخطط لدخول العاصمة الإدارية

وأكد أن أب ترن بدأت في تنفيذ المشروع يناير الماضي، وهو مشروع إداري تجاري يقع على مساحة 4180 متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، وهو عبارة عن دور أرضي تجاري و6 أدوار بنشاط إداري بمساحات متنوعة.

ولفت إلى أن الجزء التجاري مخصص لخدمة المكاتب الإدارية وتوفير الأنشطة التي تتكامل مع الجزء الإداري.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد الامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة، والامتداد الاستثماري للشركة، حيث تتركز مشروعات شركة أب ترن العقارية بمدينة القاهرة الجديدة.

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وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تزال مستحوذة على الطلب بالسوق المحلي، كما سيزيد هذا التوجه خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انتقال موظفي الحكومة لممارسة مهام عملهم من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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