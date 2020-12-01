إكسون موبيل تشطب أكثر من 10 آلاف وظيفة بسبب الجائحة

وكالات _ أعلنت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل اليوم إنها ستبدأ في عمليات كبرى لشطب آلاف الوظائف في إطار برنامج لخفض النفقات للمساعدة في مواجهة الآثار المستمرة لجائحة كورونا.

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وبحلول نهاية 2021 سيتم خفض القوة العاملة العالمية للشركة بنسبة 15 في المائة حسبما أعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

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وكان لدى إكسون نهاية العام الماضي 88 ألف موظف بما في ذلك الذين يعملون بشكل حر ما يعني أنه من المحتمل شطب ما يزيد بكثير عن 10 آلاف وظيفة.

ومن المقرر أن يتم في الربع الأخير خفض نفقات بقيمة تتراوح ما بين 17 مليار و 20 مليار دولار في محطات الغاز الطبيعي.

كما سيتم تخفيض الاستثمارات في مشروعات المعدات والاستكشاف والإنتاج وستكون الاستثمارات عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما في 2021.

وتعاني إكسون بشدة من عواقب الجائحة التي أدت إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط والغاز بشدة.

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