مال وأعمال

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في معظم البنوك

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شاهندة إبراهيم – واصل الدولار استقراره أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي.

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وحافظ الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع دون تغيير.

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كما واصل الدولار الأمريكي ثباته في كل من: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وظلت العملة الأمريكية مستقرة أيضًا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

وكان متوسط سعر الدولار قد استقر في تعاملات أمس الإثنين، عند ذات المستويات المسجلة، يومي الخميس والأحد، 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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