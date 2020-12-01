الليرة التركية تهبط 1% بعد فرض إجراءات عزل جديدة بسبب كورونا

_ هبطت الليرة التركية يوم الثلاثاء، واحدا بالمئة مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجعت العملة إلى 7.91 بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

اضغط لتحميل العدد الثالث والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج