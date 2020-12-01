الليرة التركية تهبط 1% بعد فرض إجراءات عزل جديدة بسبب كورونا

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_ هبطت الليرة التركية يوم الثلاثاء، واحدا بالمئة مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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وتراجعت العملة إلى 7.91 بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.
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