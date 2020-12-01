صندوق الثروة التركي يخطط لإصدار سندات دولية في 2021

_ قال زفير سونميز الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي يوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف لإصدار سندات في 2021، بعد أن أرجأ الصندوق السيادي أول إصدار لسندات دولية في أكتوبر.

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كان صندوق الثروة التركي، الذي يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار العام الماضي ويرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إنه أجل إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار “بسبب ظروف السوق”.

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وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إتش.تي، قال سونميز إن الصندوق سيبدأ عملية إصدار سندات أخرى في 2021، مضيفا أن أوضاع السوق لم تكن مناسبة في أكتوبر.

وقال إن صندوق الثروة التركي سيصدر سندات كل 18 إلى 24 شهرا.

وقال “أعددنا البنية التحتية، بالنسبة لنا، هناك ما هو أهم من السعر وإجمالي السندات. نحتاج إلى خلق قاعدة مستثمرين”.

كان الصندوق قال يوم الاثنين إنه باع عشرة بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، ليستكمل صفقة وقعها الأسبوع الماضي.

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