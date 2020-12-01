- 1/3
- 2/3
- 3/3
فهد حسين _ قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قاعدة عملاء البنك زادت إلى 70 ألف عميل من 30 ألفا في وقت سابق.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأشارت سلطان، خلال مشاركتها اليوم في جلسة بعنوان البنوك المتخصصة في ظل استجابتها لقرار البنك المركزي المصري بالتوسع في الأنشطة التجارية” بمؤتمر الناس والبنوك، إلى زيادة قاعدة عملاء البنك من الشركات إلى 700 شركة من 250 في وقت سابق.
اضغط لتحميل العدد الثالث والثمانون من نشرة دوت الخليج
ولفتت سلطان، إلى توسع البنك فى قطاع التجزئة المصرفية ليرتفع حجم المحفظة إلى ملياري جنيه حاليا.
وأوضحت سلطان، ان تلك النجاحات تحققت عبر تبني استراتيجية طموحة ترتكز على التنوع فى كافة الأنشطة، بجانب النشاط الرئيسي المتمثل في دعم النشاط التصديري كأحد أهم روافد العملة الصعبة.
وذكرت، أن استراتيجة البنك المصري لتنمية الصادرات تقوم على تنمية الأعمال وزيادة الصادرات و دعم التحول الرقمي وتنمية العنصر البشري.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرفت سلطان: مليارا جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك تنمية الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.