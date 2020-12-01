ميرفت سلطان: مليارا جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك تنمية الصادرات

فهد حسين _ قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قاعدة عملاء البنك زادت إلى 70 ألف عميل من 30 ألفا في وقت سابق.

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وأشارت سلطان، خلال مشاركتها اليوم في جلسة بعنوان البنوك المتخصصة في ظل استجابتها لقرار البنك المركزي المصري بالتوسع في الأنشطة التجارية” بمؤتمر الناس والبنوك، إلى زيادة قاعدة عملاء البنك من الشركات إلى 700 شركة من 250 في وقت سابق.

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ولفتت سلطان، إلى توسع البنك فى قطاع التجزئة المصرفية ليرتفع حجم المحفظة إلى ملياري جنيه حاليا.

وأوضحت سلطان، ان تلك النجاحات تحققت عبر تبني استراتيجية طموحة ترتكز على التنوع فى كافة الأنشطة، بجانب النشاط الرئيسي المتمثل في دعم النشاط التصديري كأحد أهم روافد العملة الصعبة.

وذكرت، أن استراتيجة البنك المصري لتنمية الصادرات تقوم على تنمية الأعمال وزيادة الصادرات و دعم التحول الرقمي وتنمية العنصر البشري.

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