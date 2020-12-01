علاء فاروق: محفظة ائتمان البنك الزراعي تصل 44 مليار جنيه نهاية سبتمبر

فهد حسين _ كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، عن وصول محفظة الائتمان إلى 44 مليار جنيه حاليا.

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وأضاف فاروق خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في جلسة بعنوان البنوك المتخصصة في ظل استجابتها لقرار البنك المركزي المصري بالتوسع في الأنشطة التجارية” بمؤتمر الناس والبنوك إلى ارتفاع حجم المحفظة الإئتمانية بنحو 4 مليارات جنيه خلال 3 أشهر، لتسجل 40 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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وأشار إلى اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد مراكز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 20 مركز حاليا.

وذكر فاروق، ان تحول البنك الزراعي من بنك متخصص إلى بنك شامل سيدعم توزيع المخاطر على مستوى محفظة الائتمان.

وأكد رئيس البنك الزراعي قدرة البنك علي تحقيق الشمول المالي معتمدا على شبكة فروعه الكبيرة.

واضاف ان البنك الزراعي يسعى خلال السنوات الاربع المقبلة ليكون واحدا من أكبر البنوك المتخصصة في دعم الشمول المالي.

وأضاف فاروق، أن تعامل البنك مع 6 ملايين مزارع وما يصل إلى 30 مليون فرد من أسرهم تمثل ركيزة لتحقيق توجه البنك نحو الشمول المالي.

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