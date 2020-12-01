الذهب يرتفع 11 جنيها بعد موجة تراجع دامت لأيام

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شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع 11 جنيهًا، بعد موجة تراجع دامت لعدة أيام.
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ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا شهد اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 783 جنيهًا للجرام في مقابل 772 جنيهًا بالأمس.
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وحقق عيار 18 قيمة سعرية 683 جنيهًا، فيما تداول عيار 24 عند عتبة 883 جنيهًا.
ووصل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم إلى نحو 6 آلاف و264 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، يحوم السعر العالمي للمعدن النفيس حول منطقة 1793 دولارًا للأوقية.
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