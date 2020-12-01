مشتريات العرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.77% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77٪، ليتداول عند مستوى 11027 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.19٪ ليتداول عند مستوى 62.96 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.35٪، و 1.08٪ على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 794.616 مليون جنيه، على 170 شركة من خلال 21.671 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 31 في حين لم تتغير أسعار 51.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 68.740 مليون جنيه، منها 66.434 مليون جنيه للمؤسسات، و 2.306 مليون جنيه للأفراد

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 46.483 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 48.387 مليون جنيه، مقابل 1.904 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 22.257 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 55.205 مليون جنيه، مقابل 32.947 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم إميرالد للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.63٪ يليه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر – بنسبة 10.48٪ ، ثم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.85٪.

في حين تصدر سهم ليسيكو مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.13٪، يليه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 3.05٪، ثم سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 2.89٪.

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