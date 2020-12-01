نائب وزير الاسكان: قرار جمهوري بثلاث مدن جديدة قريبا

فهد حسين _ قال خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، إن السنوات الخمس الماضي شهدت تعاونا مثمرا من جانب الدولة مع شركاء التنمية من البنوك والمطورين والمستثمرين.

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وأضاف عباس، ان مصر كان لديها 27 مدينة جديدة، لتصل إلى 43 مدينة حاليا، كما سيصدر القرار الجمهوري بثلاثة مدن جديدة قريبا.

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وأشار إلى مساعى الحكومة للتوسع في المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات ومقابلة الطلب المتزايد على السكن لترتفع ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية من 4 مليارات جنيه في 2014 إلى نحو 80 مليار جنيه بحلول 2020.

وذكر نائب وزير الإسكان أنه من المتوقع ارتفاع ميزانية الهيئة لتتخطى 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2020-2021.

ومع التطور المتسارع للقطاع العقاري في مصر ارتفعت مساهمة القطاع إلى نحو 20% من الدخل القومي، بحسب نائب وزير الإسكان.

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