فوسروك وكيمتيك تبرمان اتفاقية تحالف مشترك لصناعة كيماويات البناء بالسوق المصرية

أعلنت شركة فوسروك، المتخصصة في مجال تصنيع كيماويات مواد البناء، وشركة كيمتيك ChemTech، المصرية المملوكة لمجموعة حسن علام، والمتخصصة في صناعة كيماويات مواد البناء، عن إبرام تحالف مشترك لتصنيع وتوزيع مجموعة منتجات فوسروك الكاملة من مواد البناء الكيماوية.

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ووفق بيان، تتضمن الاتفاقية قيام التحالف المشترك الذي يحمل أسم “فوسروك كيمتيك لمواد البناء”، بتصنيع مجموعة كاملة من منتجات فوسروك، كما سيعمل على تعزيز عروض المنتجات لسوق المصري إلى جانب خطط تصدير إقليمية قوية، وسيمتلك كل من ChemTech وفوسروك حصص ملكية بنسبة 50% في التحالف المشترك.

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ومن المقرر أن يتم التصنيع من خلال مصنع التحالف بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يشهد حاليًا عمليات تجديدات شاملة مع تركيبات لأحدث الآلات والمعدات.

وستتولى شركة فوسروك إدارة عمليات المشروع المشترك بالكامل، وسيتم تصنيع جميع المنتجات وفقًا لمواصفات فوسروك وبيعها تحت العلامة التجارية فوسروك العالمية.

وقال ايان وات الرئيس التنفيذي لشركة فوسروك، إن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري بمثابة محرك رئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة، وإن الشراكة الجديدة مع ChemTech توفر للشركة منصة لمواصلة تعميق تواجدها في السوق وتعزيز قيمة علامتها التجارية لدى كبرى الشركات في صناعة مواد البناء في جميع أنحاء المنطقة”.

ومن جانبه قال أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة ChemTech: “لا شك إن التحالف المشترك مع فوسروك هو خطوة هامة في رحلة التوسع في أعمال الشركة واستكمال عروض منتجاتها الأساسية ، كما سيسهم بشكل كبير في تطوير صناعة الكيماويات الإنشائية المصرية، والتي ستستفيد الآن من استثمار كبير في التقنيات العالمية والمعرفة المتخصصة”.

وسوف تشتمل منتجات المشروع المشترك على مجموعة واسعة من كيماويات البناء، بما في ذلك إضافات الخرسانة، ومواد الإصلاح والتدعيم، ومواد تقوية الأسطح واضافات المونة، ودهانات الأرضيات الصناعية، والعزل المائي الأسمنتي والبيتوميني، والمواد اللاصقة للبلاط، ومانعات التسرب.

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