دايموند موتورز تطرح موديلات 2021 من ميتسوبيشي إكليبس وإكسباندر

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي في السوق المصرية، موديلات 2021 من السيارتين إكليبس وإكسباندر.

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وتطرح “دايموند موتورز” العلامة التجارية ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 من خلال 5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدء من 375 ألف جنيه وحتى 480 ألف جنيه للنسخة الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021

وجاءت الفئة القياسية بنحو 375 ألف جنيه، والثانية بقيمة وصلت إلى 410 ألف جنيه، والثالثة 430 ألف جنيه، وتُباع الرابعة بسعر 460 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا تأتي بنحو 480 ألف جنيه.

وزودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، يستخرج قوة 150 حصان، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

كما قدمت الشركة موديل العام القادم 2021 من أيقونتها ميتسوبيشي إكسباندر المنتمية لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV سباعية المقاعد ثلاثية الصفوف، عبر نسختين من التجهيزات والكماليات.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021

وتأتي أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 بنحو 305 ألف جنيه، فيما يعرض الوكيل المحلي الفئة الثانية الكاملة بسعر335 ألف جنيه.

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ودعم الصانع الياباني أيقونته ميتسوبيشي إكسباندر بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة حصانية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

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