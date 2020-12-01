رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: دعم المالية لفائدة التمويل العقاري سيصل 1.5 مليار جنيه بنهاية العام

فهد حسين _ قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق صرف 65 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية على برنامج إسكان محدودي الدخل.

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وأضافت عبدالحميد، خلال مشاركتها في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن مخصصات دعم الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغت 525 مليون جنيه حاليًا.

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وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه من المقرر وصول دعم الفائدة الإجمالي والمقدم من الخزانة العامة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وذكرت عبد الحميد، أن تمويلات البنوك وشركات التمويل العقاري تجاوزت 34 مليار جنيه والتي استفاد منها 340 ألف عميل حتى الآن.

ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري المصري على تذليل العقبات أمام البنوك والشركات لتنشيط وتيرة نمو التمويل العقاري، بحسب رئيس الصندوق التي أشارت أيضا إلى وصول عدد البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري إلى 22 بنك منذ إطلاق المبادرة في عام 2014.

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