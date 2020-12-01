تباطؤ نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو خلال نوفمبر

_ تباطأ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي إذ أضر تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا بالطلب، وذلك وفقا لمسح أظهر أن ألمانيا لا تزال القوة الدافعة وراء تعافي قطاع الصناعات التحويلية في التكتل.

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وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 53.8 في نوفمبر من 54.8 في أكتوبر، لكنه زاد عن التقدير الأولي عند 53.6. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

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وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يدخل في حساب مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره يوم الخميس ويعتبر مقياسا لسلامة الاقتصاد، إلى 55.3 من 58.4.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات تراجع الطلب وتقليص المصانع لعدد العاملين بها مرة أخرى الشهر الماضي، لكن التفاؤل زاد مع التقدم في سبيل تطوير لقاحات كوفيد-19.

وصعد مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 64.8 من 62.7، وهو الأعلى منذ مارس 2018.

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