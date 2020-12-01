تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر

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وكالات _ أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس سنوي في نوفمبر، متأثرة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.
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وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 سجل 0.3-% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر وأكتوبر وأقل من التوقعات عند 0.2-% في استطلاع أجرته للاقتصاديين. كما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%.
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ونوفمبر الشهر الرابع على التوالي من التضخم السلبي على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار الطاقة 8.4-% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 4.2%.
وباستثناء هذين المكونين الأكثر تقلبا، سجل ما يطلق عليه التضخم الأساسي نموا إيجابيا 0.4 بالمئة على نحو مماثل للمسجل في لأكتوبر.
وأظهر مقياس أضيق للتضخم يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ أن الأسعار ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي مثلما حدث في أكتوبر.
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