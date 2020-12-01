مال وأعمال

تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس سنوي في نوفمبر، متأثرة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 سجل 0.3-% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر وأكتوبر وأقل من التوقعات عند 0.2-% في استطلاع أجرته للاقتصاديين. كما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%.

اضغط لتحميل العدد الثالث والثمانون من نشرة دوت الخليج

ونوفمبر الشهر الرابع على التوالي من التضخم السلبي على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار الطاقة 8.4-% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 4.2%.

وباستثناء هذين المكونين الأكثر تقلبا، سجل ما يطلق عليه التضخم الأساسي نموا إيجابيا 0.4 بالمئة على نحو مماثل للمسجل في لأكتوبر.

وأظهر مقياس أضيق للتضخم يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ أن الأسعار ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي مثلما حدث في أكتوبر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا