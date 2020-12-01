فايزر وبايونتيك تقدمان طلبا للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي

فرانس برس _ أعلنت “بايونتيك” الألمانية وشريكتها “فايزر” الأمريكية الثلاثاء تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر.

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وقالت المجموعتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية “للحصول على ترخيص مشروط لتسويق” لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19.

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وأضاف البيان أن اللقاح “سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020” في حال نال الترخيص اللازم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت اختبارات جرت على نطاق واسع بأن اللقاح فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19 ولم تنجم عنه أعراض جانبية خطيرة.

وفي حال صادقت الوكالة الأوروبية للأدوية على اللقاح ومقرها أمستردام “سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020”.

وكانت المجموعتان تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص من الوكالة الأمريكية للدواء والغذاء في 20 نوفمبر.

وفي حال وافقت عليها الوكالة الأمريكية ستبدأ حملة تلقيح الأميركيين منتصف ديسمبر.

كما تدرس بريطانيا لقاح المجموعتين تمهيدا لترخيصه.

واعلن رئيس مجلس إدارة فايزر ألبرت بورلا “علمنا منذ بداية هذه الرحلة الطويلة بأن المرضى ينتظرون اللقاح ونحن على استعداد لارسال شحنات من جرعات لقاح كوفيد-19 فور حصولنا على الترخيص اللازم”.

من جهتها اعلنت شركة “مودرنا” الأمريكية التي طورت أيضا لقاحا انها تسعى للحصول على ترخيص لطرح لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة واوروبا.

ويستند كل من لقاح مودرنا وفايزر/بايونتيك على تكنولوجيا جديدة تستند الى الحامض النووي الريبوزي، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم.

ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافيا لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

ويمكن تخزين لقاح موديرنا في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في حين يستلزم لقاح فايزر تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتم تطوير اللقاحين بسرعة فائقة في جهود ترمي لوقف تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 63 مليون شخص في العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 1,4 مليون شخص.

وأعلنت فايزر وبايونتيك سابقا انهما تنويان انتاج 50 مليون جرعة هذا العام وحتى 1,3 مليون جرعة بحلول نهاية 2021.

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