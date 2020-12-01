الفيدرالي الأمريكي يفتح الباب لحزمة تحفيز جديدة بقيمة 2 تريليون دولار

وكالات _ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي المصري الأمريكي سيدعم عدد من برامج تحفيز الأسواق بعد ضربات فيروس كورونا خلال الربيع الماضي.

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وقرر الفيدرالي الأمريكي دعم الأعمال بما يقرب من 2 تريليون دولار.

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وفي شهادة يقدمها جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، قال باول إن خطوات الفيدرالي غير المسبوقة دعمت استقرار الأسواق المالية العالمية، وأسهم في إعادة تدفق نشاط الإقراض.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، في 19 نوفمبر، إنه لن يمدد برامج الإقراض التي دعمت الأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب على خلفية تلك الأنباء، لتصعد فوق 1,800 دولار للأوقية.

كما ارتفعت عقود مؤشر داو جونز الآجلة بأكثر من 300 نقطة اليوم، بعد الانخفاض.

فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على خلفية استمرار التحفيزات النقدية، التي تضعف الدولار.

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