أورا ديفلوبرز توقع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع أربعة بنوك بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري، عن توقيعها عقد قرض مشترك طويل الأجل بقيمه تصل إلى 2.5 مليار جنيه مصرى مع أربعة من بنوك هي (بنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير) لمدة ثماني سنوات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الغرض من القرض هو تمويل جزء من التكاليف الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع “زد” الشيخ زايد.

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وقد تمت مراسم التوقيع على العقد في ZED Park الشيخ زايد، في الأول من ديسمبر بحضور كبار التنفيذيين من كل من شركة أورا ديفلوبرز مصر والبنوك الممولة.

وحضر الحدث ممثلو عن كل من البنوك المقرضة ومنهم: محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وعمرو عزب رئيس قطاع ائتمان الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني.

كما حضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز المهندس نجيب ساويرس وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر هيثم عبد العظيم والرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة أورا ديفلوبرز محمد شتا.

وأشار المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز إلى أن الشركة تهدف باستمرار إلى تطوير أحياء مستدامة وفاخرة وعملية، وتؤمن بالقدرة على تخطى تحديات هذه المرحلة وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع تنموية مبتكرة وجديرة بالثقة إلى السوق المصري. كما يعتبر هذا القرض تأكيداً على ثقة البنوك المصرية فى امكانيات الشركة وقدرتها على الوفاء بوعودها لجميع عملائها.

في مايو 2020، وقعت شركة أورا ديفلوبرز مصر عقد مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لبناء المرحلة 01A لمشروع زد الشيخ زايد. بالإضافة إلى ذلك، خلال سبتمبر 2020، تم توقيع عقدين مع شركة رواد الهندسة الحديثة وريدكون للإنشاءات لبناء المرحلة B01 لنفس المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع زد الشيخ زايد هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويتكون من ست مراحل تتضمن أكثر من 4,500 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى وحدات إدارية وتجارية.

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