8 سيارات جديدة انضمت للسوق المصرية في نوفمبر الماضي

شاهندة إبراهيم – أنضم لسوق السيارات المصري على مدار شهر نوفمبر الماضي نحو 8 مركبات تعددت مناشئها بين الأوروبي والياباني والصيني، فضلًا عن انتمائها لأنماط مختلفة من بينها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والعائلية متعددة الأغراض MPVوالكروس أوفر.

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وأطلقت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سكودا وسيات في السوق المحلية، الطراز الأحدث من السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021، عبر 3 فئات من التجهيزات.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021

وجاء سعر الفئة القياسية بنحو 399 ألف و999 جنيهًا، فيما قدمت الفئة الثانية بقيمة وصلت إلى 459 ألف و999 جنيهًا.

وعرض الوكيل المحلي الفئة الثالثة من سكودا أوكتافيا A8-RS ذات المحرك الكبير 2000 سي سي بسعر 650 ألف جنيه.

وتأتي سكودا أوكتافيا الجديدة كليًا بمحرك تربو مكون من 4 أسطوانات، سعة 1400سي سي، ينتج قوة 150 حصان، مع عزم أقصى للدوان 250 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات.

وقدمت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودي في مصر، سياراتها الجديدة كليًا فولكس فاجن باسات موديل 2021، من خلال فئتين من التجهيزات، كما طرحت النسخة المحسنة من العلامة الفاخرة أودي A4.

فولكس فاجن باسات موديل 2021

ووفقًا للأسعار المعلنة، قدمت الشركة السيارة الألمانية فولكس باسات الجديدة كليًا بسعر 495 ألف جنيه، ووصلت قيمة الفئة الثانية الكاملة نحو 595 ألف جنيه.

وتأتي فولكس فاجن باسات الجديدة بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستخرج قوة 150 حصان، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

أودي A4 فيس ليفت

وطرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف العلامة الفارهة أودي A4 فيس ليفت خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تُقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

وتأتي السيارة أودي A4 ذات النسخة المحسنة بسعر رسمي يصل إلى 820 ألف جنيه.

وتقدم أودي A4 فيس ليفت بمحركمكون من 4 أسطوانات، سعة 2000 سي سي، يولد قوة 190 حصان، مع عزم أقصي 320 نيوتن/ متر، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وأزاحت أيضًا شركة المنصور للسيارات، وكلاء MG وشيفروليه وأوبل في مصر، الستار عن أحدث أيقونات الصانع الصيني MG HS الجديدة بفئتين من التجهيزات.

MG HS موديل 2021

وتبدء أسعار الفئة الأولى من 399 ألف و900 جنيه، بينما تم تسويق الفئة الثانية بسعر 410 ألف جنيه.

وزودت السيارة الجديدة كليًا في السوق المصرية بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 169 حصان، مع عزم أقصى للدوران250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٧ نقلات.

قدمت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي في السوق المصرية، موديلات 2021 من السيارتين إكليبس وإكسباندر.

وتطرح “دايموند موتورز” العلامة التجارية ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 من خلال 5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدء من 375 ألف جنيه وحتى 480 ألف جنيه للنسخة الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021

وجاءت الفئة القياسية بنحو 375 ألف جنيه، والثانية بقيمة وصلت إلى 410 ألف جنيه، والثالثة 430 ألف جنيه، وتُباع الرابعة بسعر 460 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا تأتي بنحو 480 ألف جنيه.

وزودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، يستخرج قوة 150 حصان، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

كما قدمت الشركة موديل العام القادم 2021 من أيقونتها ميتسوبيشي إكسباندر المنتمية لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV سباعية المقاعد ثلاثية الصفوف، عبر نسختين من التجهيزات والكماليات.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021

وتأتي أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 بنحو 305 ألف جنيه، فيما يعرض الوكيل المحلي الفئة الثانية الكاملة بسعر335 ألف جنيه.

ودعم الصانع الياباني أيقونته ميتسوبيشي إكسباندر بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة حصانية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

فيما كشفت شركة مانسكو للاستثمار، وكلاء العلامة الفرنسية بيجو في مصر، عن أيقونتها الأحدث من سيارتها بيجو 2008 موديل 2021 ذات نمط الكروس أوفر.

بيجو 2008 موديل 2021

وبحسب الأسعار المعلنة، تقدم الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثانية تُباع بنحو 370 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بقيمة 400 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بيجو 2008 بمحرك تربو صغير مكون من 3 أسطوانات سعة 1200 سي سي، يولد قوة 130 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وأزاحت أيضًا شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة الفاخرة لكزس في مصر، الستار عن السيارة RX .

لكزس RX

ووفقًا للأسعار المعلنة من قبل الوكيل المحلي، تُباع السيارة الفارهة لكزس RX بأسعار تبدء من مليونين و550 ألف جنيه، ومليونين و950 ألف جنيه للفئة الثانية، و3 ملايين و50 ألف جنيه للفئة الكاملة.

وزودت لكزس RX الجديدة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يستخرج قوة 296 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

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