التجاري الدولي يربح 1.49% ويصعد بالبورصة إلى 11040 نقطة وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات العربية.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11040 نقطة، بارتفاع 0.89%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، ارتفاعاً بنسبة 1.49%، وأغلق عند مستوى 63.15 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.36%، و1.1% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.703.680 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 48.178 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة لعدد 4.616 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.623 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل تراجع 54 في حين لم تتغير أسعار 35.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 78.795 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 83.479 مليون جنيه، مقابل 4.683 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 43.428 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 49.866 مليون جنيه، مقابل 6.438 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 35.367 مليون جنيه، منها 23.881 مليون جنيه للمؤسسات، و11.486 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 77.76% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.78% والعرب على 12.46% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.07% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.35%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 10.63%، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.84%.

في حين تصدر سهم البنك المصري الخليجي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.02%، تلاه سهم ارابيا انفتسمنتس هولدنج بنسبة 3.57%، ثم سهم اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 3.55%.

وتوقع محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية بصورة عرضية بين مستويات 10850-11100 نقطة حتى نهاية العام.

ويرى لطفي أن عددا من الأسهم لديها مقومات جيدة لتحقيق مستويات نمو جديدة خلال شهر ديسمبر منها المجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك، ثم المالية والصناعية المصرية وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وأعرب عن تفاؤله باستمرار إيجابية أداء مؤشر EGX70 حتى نهاية العام وبداية الربع الأول من 2021.

وقال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن النصف الثاني من نهاية كل عام عادة ما يشهد هدوء نسبي في الأداء بسبب موسم الإجازات العالمي.

ومن جانبه، قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن سهم البنك التجاري الدولي قاد مؤشر البورصة الرئيسي بجلسة اليوم أعلى مستوى 11000 نقطة، موضحا أن اختراق تلك النقطة بتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه تؤكد إيجابية المسار المتوقع على المدى القصير.

وتوقع أن تختتم مؤشرات البورصة شهر ديسمبر الجاري محققةً صعودا قويا؛ بدعم من المستثمرين المحليين والعرب.

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