الزيوت المستخلصة ومنتجاتها: هشام جاد الله رئيسا لمجلس الإدارة وحجاب العضو المنتدب

رنا ممدوح – وافق مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، في جلسته المنعقدة اليوم، على تعيين هشام محمود جاد الله رئيسا لمجلس إدارة الشركة غير متفرغ، بناء على قرار الجمعية العام العادية بجلستها المنعقدة 28 أكتوبر الماضي.

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كما وافق المجلس، وفقاً لإفصاح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المرسل للبورصة اليوم، على تعيين محمد رفعت حجاب عضوا منتدب ورئيسا تنفيذيا.

على أن يستمر تشكيل باقي المجلس على النحو التالي:

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