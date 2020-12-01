مراكز تفتتح مشروع تاون سنتر باستثمارات 260 مليون جنيه

دوت الخليج – افتتحت شركة مراكز للاستثمار العقاري، مشروع تاون سنتر بمنطقة شرق القاهرة، على مساحة 64 ألف مترمربع، وبمساحة إجمالية متاحة للتأجير تتجاوز 25 ألف متر مربع، وباستثمارات 260 مليون جنيه.

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وقالت الشركة، في بيان لها، إنها بدأت في تطوير تاون سنتر بداية من أغسطس 2019، أي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع الدولة في أقل من 18 شهرا ويقع على تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة – الإسماعيلية.

ويضم المشروع باقة من منافذ ومتاجر التجزئة والأغذية، والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والترفيه والإكسسوارات والأجهزة المنزلية، منها: كارفور هايبر ماركت وLC وايكيكي، وأكتيڤ، وسيراميك السلاب وغيرها.

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وقال باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز، إن نقص المراكز التجارية المنظمة مع وجود الكثافة السكانية العالية في تلك المنطقة كان من أهم المحفزات لشركة مراكز وشركائها كارفور ومصطفى السلاب وLC وايكيكي، لإقامة مركز تجاري منظم.

ولفت البيان إلى أن شركة مراكز التابعة لمجموعة فواز الحكير، تنفذ خطة استثمارية استراتيجية في مصر تتخطى قيمتها 20 مليار جنيه وتركز على عدد من المشروعات الرئيسية في القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى، مع افتتاح مول جديد للتسوق كل عام، وكان أحدث مشروعات مراكز في مصر مول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019، بالإضافة لمول القطامية ومول المنصورة اللذان سيتم افتتاحهما خلال العامين المقبلين.

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