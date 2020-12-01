سوديك تحتفل بافتتاح أحدث المدارس المجتمعية لجمعية تواصل في منطقة أسطبل عنتر

دوت الخليج – احتفلت سوديك بالافتتاح الرسمي للمدرسة المجتمعية الجديدة التابعة لجمعية تواصل، والتي تقع في قلب منطقة أسطبل عنتر بعزبة خير الله.

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حضر مراسم افتتاح المدرسة كل من: د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومحمد أبو يوسف، الشريك المؤسس لجمعية تواصل.

وتعد هذه المدرسة هي الثانية لجمعية تواصل في هذه المنطقة، حيث أقيمت أولى مدارس الجمعية هناك عام 2008 لدمج واستيعاب الأطفال المتسربين من الدراسة في عزبة خير الله، وإعادة ضمهم مرة أخرى للتعليم النظامي.

وتقدم تواصل تعليم نظامي معتمد من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لتوفير تدريب مهني وبرنامج فنون استعراضية فريد من نوعه.

تقع المدرسة الجديدة للجمعية على مساحة 1050 متر مربع، لتستوعب أكثر من 500 طالب وطالبة.

وبحسب بيان لشركة سودايك، فقد تم تشطيب وتجهيز المدرسة لتضاهي معايير المدارس الخاصة، على أن تقدم المدرسة الجديدة نفس البرامج التعليمية المتعددة لعدد أكبر من الطلبة في بيئة صحية وداخل منشآت أكثر تجهيزًا”.

وتتضمن منشآت المدرسة معملًا للعلوم ومسرح ومكتبة وقاعة للألعاب الرياضية وقاعة للطعام وعيادات طبية ومسرح، بالإضافة لعدد من المنشآت الأخرى.

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تُعد المدرسة أيضًا مركزًا مجتمعيًا تقدم من خلاله خدمات الفحص الطبي الأسبوعية، بالإضافة لبرامج تمويلية للطلبة وأهالي المنطقة.

وتعليقًا على افتتاح المدرسية الجديدة، قال ماجد شريف، العضو المنتدب لسوديك: “تتعاون الشركة مع جمعية تواصل منذ أكثر من 10 سنوات. لقد تابعنا هذا المشروع منذ أن تم شراء قطعة الأرض المقام عليها، وشهدنا كل مرحلة من مراحل تطويره إلى يومنا هذا”.

وتابع: إن هذه المدرسة المجتمعية تمثل “حلمًا تحقق لأفراد المجتمع المحلي ولسوديك أيضًا. ويمثل التعليم واحدًا من أقوى وأهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تدعمها سوديك، ولهذا نفخر كثيرًا بجمعية تواصل، كما نفخر بلعب دور صغير في هذه الخطوة المحورية التي تصب في صالح مجتمع عزبة خير الله”.

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