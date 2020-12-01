سعر الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه عند 15.70 للبيع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تحركا طفيفا للغاية لأعلى بواقع 0.03 قرش، حيث بلغ 15.6075 جنيه للشراء و15.7075 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر الصرف قد بلغ أمس الإثنين، نحو 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك، واصل سعر الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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كما ظلت الورقة الخضراء ثابتة في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع، دون أي تغيير.

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