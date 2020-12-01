سعر الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه عند 15.70 للبيع

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تحركا طفيفا للغاية لأعلى بواقع 0.03 قرش، حيث بلغ 15.6075 جنيه للشراء و15.7075 جنيه للبيع.
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وكان متوسط سعر الصرف قد بلغ أمس الإثنين، نحو 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك، واصل سعر الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
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كما ظلت الورقة الخضراء ثابتة في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع، دون أي تغيير.
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