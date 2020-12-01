قفزة في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في تركيا

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سكاي نيوز عربية – سجلت وفيات كورونا في تركيا، الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا لليوم التاسع على التوالي، حيث اقترب العدد من حاجز الـ200 خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن الوفيات اليومية بسبب كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم التاسع على التوالي، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء.
وسجل عدد الإصابات الجديدة، بما فيها الإصابات دون أعراض، رقما قياسيا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ بلغ 30110، وفقا لرويترز.
وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث أن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر. وبدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية، وإغلاق كامل في عطلة نهاية الأسبوع.
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ودخلت إجراءات الحظر حيز التنفيذ، الثلاثاء، يستثنى منها متاجر البقالة وتوصيل الطعام خلال ساعات معينة.
وفي الربيع، فرضت تركيا إغلاقات مؤقتة في نهاية الأسبوع والأعياد لمكافحة تفشي كورونا، لكن معدلات الإصابات والوفيات الحالية ارتفعت أكثر من معدلات الربيع. ولم ينجح حظر التجول في ليالي نهاية الأسبوع خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير في تقييد حركة الناس.
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