مال وأعمال

إيني الإيطالية تتوصل لتسوية تعيد تشغيل مصنع دمياط للغاز المسال

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توصلت شركة إيني الإيطالية إلى اتفاقيات مع شركائها لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في دمياط عبر تسوية ودية للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز SEGAS، بحسب بيان اطلعت عليه “العربية.نت”.

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وقالت الشركة إن الاتفاقيات التي تم توقيعها الثلاثاء تتماشى مع الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها في فبراير الماضي وتأخذ في الاعتبار تطور سيناريو الطاقة، بتعزيز أهداف إيني الاستراتيجية من حيث نمو محفظتها من الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما في مصر.

تمهد هذه الاتفاقية الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال بحلول الربع الأول من عام 2021.

وقالت إيني إن يونيون فينوسا تمتلك 80% من الشركة المصرية الإسبانية للغاز، وستستحوذ بموجب الاتفاقية على 50% منها والشركة المصرية للغاز الطبيعي “إيجاس” على 30%.

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وبعد الصفقة سيتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية الإسبانية للغاز بواقع 50% لشركة إيني الإيطالية و40% للشركة المصرية للغاز الطبيعي “إيجاس” و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

بحسب الاتفاقية ستتولى شركة إينى شراء الغاز الطبيعي للمحطة وستتلقى حقوق التسييل المقابلة، ما سيرفع أحجام الغاز الطبيعى المسال في محفظتها بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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