بكين: الصين ستتجاوز أمريكا كأكبر سوق استهلاكية في العالم قريبا جدا

روسيا اليوم – أعلن مسؤول كبير في وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية أن السوق الاستهلاكية الصينية تلحق بسرعة بالولايات المتحدة وتستعد لأن تصبح الأكبر في العالم في المستقبل القريب.

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وأوضح المسؤول أن سوق السلع الاستهلاكية في الصين تسير بخطى متسارعة نحو المرتبة الأولى عالميا، ويتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية، عن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليان ويليانغ قوله، إن “مبيعات التجزئة في الصين تجاوزت لأول مرة 40 تريليون يوان في عام 2019، بزيادة أكثر من 42% عن عام 2015. وسوف تتفوق على الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للسلع الاستهلاكية قريبًا جدًا”.

وأضاف، أن الاقتصاد الصيني يجب أن يستفيد من “السوق الكبيرة للغاية” لبناء “نظام سوق عالي الجودة في غضون خمس سنوات”.

وأوضح ويليانغ، أن الصين كانت متأخرة بنحو 200 مليار دولار فقط عن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في عام 2019، قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا، كما أشار إلى أن التحول المتوقع يمكن أن يحدث في وقت مبكر من هذا العام.

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ونمت مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 4.3% في أكتوبر الماضي، بينما شهدت الولايات المتحدة نموا بنسبة 0.3% في نفس الفترة.

ولقد أدى وباء كورونا إلى شل مبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم خلال الـ 12 شهر الماضية، في ظل حذر المستهلكين بشأن إنفاقهم وسط أزمة تركت الملايين بدون وظائف.

وفي سياق متصل، أفادت توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، باتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش بنسبة 4.3%، بالمقابل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9% خلال العام 2020، كما حذر بعض المحللين من أن الولايات المتحدة قد تشهد انكماشا آخر في الربع الأول من عام 2021.

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