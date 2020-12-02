زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يرفض مقترح حزمة التحفيز المؤقتة

وكالات _ رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حزمة التحفيز المقترحة من الحزبين أمس الثلاثاء، وسط شهور من تقاعس الكونجرس عن الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض.

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وقال الجمهوري من ولاية كنتاكي ، الذي دعم حوالي 500 مليار دولار من إنفاق المساعدات الجديدة ، إنه يريد تمرير ما أسماه “مشروع قانون الإغاثة المستهدفة” هذا العام.

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وقال مكونيل إنه تحدث إلى مسؤولي البيت الأبيض بشأن ما سيوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا. يخطط لتقديم حلول محتملة لأعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري والحصول على ملاحظاتهم.

وقال للصحفيين ردا على خطة 908 مليار دولار تقريبا وضعها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: “ليس لدينا الوقت لإضاعة الوقت”

وأضاف مكونيل إن مشروع قانون الإنفاق الضروري وأحكام الإغاثة من الأوبئة “سيأتي على الأرجح في حزمة واحدة”. يحتاج الكونجرس إلى الموافقة على تشريع التمويل بحلول 11 ديسمبر لتجنب إغلاق الحكومة.

ويتضمن إطار مشروع قانون الإغاثة من الحزبين الذي صدر يوم الثلاثاء 288 مليار دولار من مساعدات الأعمال الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الراتب ، و 160 مليار دولار في إعانة الحكومة المحلية والولاية و 180 مليار دولار لتمويل 300 دولار في الأسبوع معونة البطالة التكميلية حتى مارس.

وستخصص 16 مليار دولار لتوزيع اللقاح والاختبار وتتبع الاتصال ، وتحويل 82 مليار دولار إلى التعليم ووضع 45 مليار دولار في النقل. وستخصص أموالا للمساعدة في الإيجار ورعاية الأطفال والنطاق العريض

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