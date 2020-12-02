عاجل.. محادثات حصرية بين بلوم وABC للاستحواذ على وحدة مصر

أعلن بنك بلوم اللبناني اليوم الأربعاء أنه دخل في مناقشات حصرية مع المؤسسة العربية المصرفية Abc (البحرين) لبيع عملياته المحتملة في مصر.

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كانت جريدة دوت الخليج قد انفردت الأحد الماضي بالكشف عن تقدم ABC بعرض مالي مفتوح قابل للزيادة للاستحواذ على وحدة بلوم في مصر، وتقدم الإمارات دبي الوطني بعرض محدد بالسعر الأقصى.

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وذكر بيان مقتضب أن بلوم وABC سيدخلان في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي على الرغم من عدم التأكد من إتمام أي صفقة.

وأضاف أنه سيتم إصدار المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب.

وكان بنك بلوم قال في وقت سابق إنه يدرس عدة خيارات استراتيجية ، بما في ذلك بيع حصته في بنك بلوم مصر استجابة للتوقعات المتدنية للصناعة المصرفية المحلية في لبنان.

تمتلك وحدة بلوم مصر 42 فرعًا وتنشط في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

كان بنك بلوم هو البنك الوحيد المُدرج الذي سجل صافي أرباح في عام 2019 (115.4 مليون دولار) بينما تقلصت الأصول المجمعة للبنوك اللبنانية المدرجة في الميزانية بنسبة 13 في المائة في عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار.

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