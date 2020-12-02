أسعار الذهب تتراجع وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

_ تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

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وبحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

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وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1813.30 دولار.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد اضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يتهدفون يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعارالفضة 1.4 بالمئة إلى 23.66 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 985.29 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.91 دولار.

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