مال وأعمال

الأسهم اليابانية تواصل المكاسب وتغلق عند قمة 29 عاما ونصف

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_ أغلقت الأسهم اليابانية عند قمة 29 عاما ونصف العام يوم الأربعاء، مدعوما بآمال في حزمة تحفيز أمريكية وإحراز تقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19، لكن المكاسب حدت منها بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد زيادة قوية في نوفمبر.

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وأغلق نيكي على زيادة 0.05 بالمئة عند 26800.98 نقطة، وهو أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ أبريل 1991، ليواصل صعوده الذي أعقب الانتخابات الأمريكية.

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وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.32 بالمئة إلى 1773.97 نقطة، مقتربا من قمة عامين التي لامسها يوم الجمعة.

وتدعمت المعنويات أيضا بعد أن طرح سياسيون أمريكيون مجموعة من المقترحات بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا بعد خلاف بين الحزبين استمر شهرا.

وحد من مكاسب نيكي انخفاض 4.8 بالمئة لسهم ريكروت هولدنجز بعد أن قالت إن مساهميها سيبيعون أسهما في الشركة بقيمة 416.8 مليار ين (أربعة مليارات دولار) لمستثمرين عالميين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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