مبيعات التجزئة الألمانية تنتعش بأكثر من المتوقع في أكتوبر

_ أفادت بيانات اليوم الأربعاء، بأن مبيعات التجزئة الألمانية انتعشت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن المستهلكين دعموا إجمالي النمو في أكبر اقتصاد أوروبي قبل إجراءات إغلاق جزئية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.6 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري بالقيمة الحقيقية.

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جاء ذلك بعد قراءة معدلة بالزيادة لسبتمبر أفادت بتراجع 1.9 بالمئة وبالمقارنة مع توقعات لارتفاع 1.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 8.2 بالمئة، متخطية توقعات لزيادة 5.9 بالمئة.

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