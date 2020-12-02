البورصة تصعد 0.17% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 11059 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.15%، و 0.94% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 75.123 مليون جنيه على 109 شركة من خلال 2.498 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل تراجع 6 شركات في حين لم تتغير أسعار 54.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.575 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.386 مليون جنيه، مقابل 811.175 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 232.444 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 1.507 مليون جنيه، مقابل 1.275 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 1.807 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.15%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.81%، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 5.63%.

في حين تصدر سهم صكوك اجارة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ص 1 ديسمبر 2024 قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.52%، تلاه سهم جي بي اوتو بنسبة 1.17%، ثم سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 0.82%.

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