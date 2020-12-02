سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

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شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، عند ذات مستويات الأمس دون أي تغيير.
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وظل سعر صرف الدولار مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
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كما حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
وظل الدولار ثابتًا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.
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