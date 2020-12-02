سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، عند ذات مستويات الأمس دون أي تغيير.

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وظل سعر صرف الدولار مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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كما حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

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