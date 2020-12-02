مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتراجع وموافقة بريطانيا على اللقاح تحد من خسائر مؤشرها

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_ تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، إذ هدأت تعاملات المستثمرين بعد زيادة بنحو 14 بالمئة في الشهر الماضي، بينما صعد سهم بيونتك بعد أن أصبح بريطانيا أول دولة توافق على لقاحها لكوفيد-19 الذي طورته مع فايزر.

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وتفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية في لندن على نظائره في أوروبا، إذ لم يفقد سوى 0.1 بالمئة بعد أن قالت بريطانيا إن اللقاح سيبدأ توزيعه من الأسبوع المقبل.

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وقفزت أسهم بيونتك المدرجة في فرانكفورت 8.4 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس القياسي الألماني 0.5 بالمئة رغم بيانات أفادت بانتعاش أكبير من المتوقع لمبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، إذ قادت أسهم النفط الخسائر بعد تضرر أسعار الخام بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية في وقت تتسبب فيه أوبك وحلفاؤها في حالة من التخبط بالأسواق بشأن الإنتاج في يناير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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