رئيس ايتيدا: افتتاح 5 مراكز إبداع ضمن مصر الرقمية خلال 2021

فاروق يوسف وفهد عمران _ تفوقت مصر على عدد كبير من الدول الرائدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة خلال الفترة الأخيرة، بحسب عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

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وأشار محفوظ فى كلمة نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، إلى مساعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعهيد، لمقابلة الطلب المتزايد على تلك الخدمات مؤخرا.

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وذكر أن وزارة الاتصالات وضعت استراتيجية للتحول الرقمي من 3 محاور، في إطار توجه الحكومة نحو الرقمنة.

أضاف، أن المحاور الثلاثة تتمثل فى التحول الرقمي وبناء البنية الرقمية وتشجيع الابداع الرقمي، استنادا إلى الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المؤمنة والتشريعات التي تسهم فى دعم المشروعات.

وأشار محفوظ، إلى الطفرة التي يشهدها التحول الرقمي فى مصر، لاسميا ما يتم تنفيذه من مشروعات متعددة منها رقمنة محافظة بورسعيد التي شهدت إطلاق 150 خدمة حكومية حتى الآن.

وقال محفوظ، إن مبادرة مصر الرقمية أتاحت 54 خدمة رقمية ومن المستهدف الوصول الى 72 خدمة بنهاية العام الحالي متوقعا أن تصل إلى 550 خدمة عام 2023.

ولفت محفوظ، إلى عمل الوزارة على التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وكشف رئيس ايتيدا عن تقديم وزارة الاتصالات خدمات وحوافز للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى طرح أول حزمة والتي تشمل 33 مشروعا على منصة مصر رقمية لاتاحة الفرص للشركات على هذه المشروعات.

وأفاد بأن الاستثمارات فى المهارات البشرية والبنية التحتية يتم من خلال تدريب الشباب والمساعدة على تعلم العمل من خلال منصات التعلم الحر.

وتسعى وزارة الاتصالات لتشجيع الاستثمارات مع الشركات من خلال تقديم حوافز استثمارية تتمثل فى الخدمات اللوجسيتية وتدريب الكوادر الشابة التى تلتحق بالعمل فى هذه الشركات، بحسب رئيس ايتيدا.

وقال رئيس ايتيدا، إن مصر تشهد نموا سريعا فى ريادة الأعمال والتحول الرقمي، وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء مراكز ابداع مصر رقمية فى مختلف المحافظات لتدريب الشباب مع تنفيذ برامج تدريب .

وقال محفوظ، إن الوزارة افتتحت 5 مراكز إبداع مصر رقمية خلال أكتوبر الماضي، مشيرا إلى افتتاح 5 مراكز أخرى العام المقبل .

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