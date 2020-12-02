لافيردي تحقق 650 مليون جنيه مبيعات من المرحلة الأولى بمشروعها في العاصمة الإدارية

حققت شركة لافيردي للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 650 مليون جنيه من المرحلة الأولى بمشروع La verde cassette بالعاصمة الإدارية، وتستعد الشركة لطرح مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة.

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وقال إبراهيم لاشين، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، إن المشروع أول كمباوند فيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 60 فدان بمنطقة R8، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع ستصل لنحو 2.5 مليار جنيه.

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وأكد أن العاصمة الإدارية تشهد نقلة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق طفرة كبيرة بالمشروع خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطط الحكومة للانتقال لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، بما يجعلها قبلة استثمارية للعرب والمصريين.

ومن جانبها، قالت نجلاء طاحون نائب رئيس مجلس الإدارة، إن مشروع La verde cassette يعد ثاني مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبنسبة بنائية لا تتعدى 10% من إجمالي مساحة المشروع، مشيرة إلى أن استراتيجية الشركة في التعمير تركز على زيادة المساحات الخضراء بشكل مميز.

وأكدت على الاستعانة بمكتب الدكتور هاني الزيات كاستشاري عام للمشروع، ومن المقرر تنفيذه خلال 3سنوات وبتمويل ذاتي من الشركة.

واضافت أن مشروع ” لافيردي نيو كابيتال La Verde New Capital ” أول كمبوند متكامل على مساحة 35 فدانًا وباستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه ويقع في منطقة R8.

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