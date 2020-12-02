جهينة تدعو مجلس إدارتها للانعقاد بشكل طارئ بعد التحفظ على صفوان ثابت

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أنه ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات التي أسفرت عن التحفظ على المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة على ذمتها صباح اليوم.

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وأكدت الشركة في بيان رداً على استفسار البورصة، أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

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وقالت جهينة أنه تم دعوة مجلس الإدارة اليوم للانعقاد بشكل طارئ لاتخاذ اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت أن هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأن الشركة ليس لديها معلومات أخرى في هذا الشأن حتى الآن.

وأكددت جهينة أنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

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