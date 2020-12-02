تويوتا إيجيبت تنجح في إتمام أكثر من 100 عملية عبر خدمة حجز السيارات أونلاين

شاهندة إبراهيم – حققت شركة تويوتا إيجيبت وكلاء تويوتا ولكزس في السوق المحلية، نجاح غير مسبوق عبر خدمتها المميزة المتخصصة في حجز السيارات أونلاين، من خلال اتمامها خلال الشهرين الماضيين فقط أكثر من 100 عملية، وجاء ذلك في عدة محافظات وهي: القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والفيوم ودمياط والمحلة الكبرى وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وأسوان وقنا والأقصر وشمال سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية.

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وبحسب البيان، قال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت، إن تلك الإحصائية المبدئية تُشير إلى مدى تغير أنماط الاستهلاك، والإقبال الواسع من قبل المستهلكين على التجارة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن شركته كانت من ضمن الكيانات التي توجهت بسرعة إلى التحول الرقمي تماشيًا مع اتجاهات الدولة.

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وأكد منصف، على أن إطلاق هذه الخدمة جاءت لتعكس إستراتيجية “تويوتا إيجيبت” التي تهدف إلى تلبية متطلبات العملاء، نظرًا لأنهم ركيزة العمل الأساسية ومحور اهتمام الشركة.

وكانت “تويوتا ايجيبت” قد أطلقت خدمة حجز السيارات الجديدة أونلاين نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث حظت بإقبال واسع من قبل عملاء العلامة اليابانية، من خلال الموقع الإلكتروني book.toyota.com.eg .

وتوفر إمكانية الحجز عبر الإنترنت خدمة مميزة لعملاء تويوتا، حيث تقدم:

• إمكانية الحجز على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع.

• تحافظ على عامل عدم إهدار الوقت والمجهود، إذ يمكن الحجز من أي مكان وسداد قيمة السيارة بالكامل بتحويل بنكي أو إيداع في حساب الشركة.

• متابعة الاستلام والحضور إلى الفرع الاقرب للعميل فقط لاستلام السيارة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي خطوات حجز السيارة أونلاين من خلال 3 مراحل سهلة:

1. اختيار السيارة والفئة.

2. إدخال بيانات مالك السيارة.

3. دفع مبلغ 10,000 جنيه مصري للحجز.

ونوهت الشركة إلى أن مسئول المبيعات يقوم بالتواصل مع العميل خلال 48 ساعه لتسهيل سداد باقي قيمة السيارة وشرح إجراءات الاستلام من أقرب فرع.

وفي إطار التسهيل علي العملاء يقبل الموقع الخاص بشركة تويوتا إيجيبت دفع المبلغ عن طريق بطاقة ائتمان أو كروت ميزة للدفع الإلكتروني.

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