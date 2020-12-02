الشرقية للدخان تسعى لاستثمار 1.1 مليار جنيه خلال 2020-2021

– قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني يوم الأربعاء، إن شركته تسعى لاستثمار 1.1 مليار جنيه (70.5 مليون دولار) في 2020-2021. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف أمان لرويترز على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية “الاستثمارات الجديدة ستوجه لتطوير ماكينات السجائر ومعسل الفاكهة (تبغ النرجيلة المنكه)… نستهدف زيادة مبيعات الشركة 10 بالمئة خلال 2020-2021 من 14.5 مليار جنيه تم تحقيقها في 2019-2020”. اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة في مصر حوالي 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

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