شركات الاتصالات تستعرض استراتيجيات التعامل مع كورونا وفرص النمو ومسيرة التحول الرقمي

فاروق يوسف وفهد عمران _ ناقشت قمة مصر الاقتصادية 2020، اليوم الأربعاء، استجابة شركات الاتصالات لتداعيات فيروس كورونا، وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي.

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وعرض مسؤولو شركات قطاع الاتصالات استراتيجيات شركاتهم والدروس المستفادة من الجائحة التي عززت فرص النمو المطرد للقطاع.

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شمروخ: استثمار المصرية للاتصالات في البنية التحتية العامين الماضيين مكنتها من الاستجابة لتداعيات كوفيد 19

وقال محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة نجحت في الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا من خلال الاستثمارات التي ضختها في تطوير البنية التحتية العامين الماضيين.

وأشار شمروخ إلى مواصلة المصرية للاتصالات تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.

ولفت شمروخ إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في توصيل خدمات التحول الرقمي إلى 5000 آلاف مبنى حكومي حتى الآن.

متولي: اتصالات مصر تتبنى استراتيجية من 4 محاور للتحول الرقمي

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة تعمل وفق استراتيجية مترابطة لتنمية كافة القطاعات من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، أول محاورها حلول المدن الذكية.

وأضاف ان المحور الثاني، يركز على تصميم وبناء وربط مراكز البيانات داخل القطاعات الاستراتيجية والحكومية، كما ياتي المحور الثالث، في تقديم نظم إدارة مشروعات التحول الرقمي من خلال إتاحة نظم إدارة التعليم وتوفير المحتوى التعليمي لجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي وتوفير المحتوي للتطبيقات الصحية.

وآخر محاور استراتيجية الشركة يتمثل في تقديم نظم تشغيل الإدارات والتعليم عن بعد داخل الجهات الحكومية والشركات والمدارس.

وأشار إلى ان حصول اتصالات مصر على مجموعة ترددات جديدة، جاء في إطار سعيها لتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات ونقل البيانات من خلال العمل المستمر على تحسين وتطوير الشبكة.

مكي: بنية لنظم المعلومات تستهدف التواجد بين أكبر 10 شركات في العالم بحلول 2025

وقال أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية القابضة، إن الشركة منذ إنشائها عام 2018 وهي تركز على البنية التحتية التكنولوجية لخدمة تطلعات التحول الرقمي.

وأضاف مكي، أن قطاع البنية التحتية التكنولوجية، يشهد استثمارات بمئات ملايين الدولارات في مصر ويحوي فرصا كبيرة بمليارات الدولارات في أفريقيا والعالم.

وأشار مكي، إلى ان شركة بنية القابضة، تضم أربعة شركات تابعة تعمل في عدة قطاعات، أساسها البنية التحتية التكنولوجية، تتمثل في صناعة الكابلات وتوريدها وإدارة وتنفيذ مشاريع شبكات الربط عبر تلك الكابلات، فضلًا عن تقديم خدمات لمشغلي تلك الشبكات في الخارج.

وأضاف أن بنية تستثمر أيضًا في الأبراج التشاركية لأنه يعد استكاملًا لمنظومة البنية التحتية التكنولوجية لتقديم الخدمة بصورة متكاملة للمشغلين من شركات الاتصالات.

وذكر أن شركة بنية للكابلات تسعى لتغطية احتياجات السوقين المصري والأفريقي من كابلات الفايبر التي تمثل ركيزة البنية التحتية لقطاع الاتصالات لتتخذ من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعا لمصنعها الذي سيبدأ انتاجه اربع الأخير من 2021.

وتستهدف شركة بنية لأنظمة الاتصالات التابعة لشركة بنية القابضة للاستثمار التواجد بين أكبر 10 لاعبين في العالم بحلول 2025، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة بنية القابضة للاستثمار.

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