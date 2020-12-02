مكتب حلمي وحمزة استشاري في صفقة تمويل تأجيري لصالح المراكز بقيمة 2.2 مليار جنيه

أعلن مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر آند مكنزي إنترناشوينال، عن تقديمه المشورة لشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (ECRED) – التابعة للشركة السعودية القابضة “فواز عبد العزيز الحكير” – بشأن صفقة إعادة تمويل بقيمة 2.2 مليار جنيه، والتي تعد أكبر صفقة إيجار تمويلي للمجموعة المالية هيرميس.

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وقال بيان للمكتب إن شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية – إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس – عملت بصفة المُؤْجِر لهذا التأجير التمويلي الذي شمل وحدات من مول العرب.

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وتعليقًا على الصفقة، قالت لمياء جاد الحق، الشريك والرئيس المشارك لقطاع البنوك والمشاريع في مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما: “يُسعدنا مساعدة شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (ECRED) في هذه الصفقة الهامة وجني ثمارها مع عميلنا الذي تربطنا بها علاقة طويلة الأمد.”

تم إبرام الصفقة في 19 أكتوبر 2020 وسيكون لها أثر إيجابي كبير على القدرات المالية لشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (ECRED) لمواصلة خطتها التوسعية الطموحة.

وتكون أعضاء الفريق الاستشاري من مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما- مكتب القاهرة في هذه الصفقة تحت قيادة لمياء جاد الحق – الشريك والرئيس المشارك لقطاع البنوك والمشاريع، بمعاونة مصطفى لُطَيف – المحامي بالمكتب.

وتعمل مجموعة الحكير السعودية – في قطاعي الترفيه والضيافة، وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (ECRED) هي إحدى الشركات التابعة لشركة الحكير القابضة، والتي تعمل في إدارة مراكز التسوق وكذلك العلاقات بين المُؤْجِر والمستأجر، وهي المالك لمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

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