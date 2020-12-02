وزير المالية: صرف دفعة صندوق النقد الدولي المقدرة بحوالي 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري

فاروق يوسف وفهد حسين _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر صرف دفعة صندوق النقد الدولي المقدرة بحوالي 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري.

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أضاف خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج ستكون بنهاية شهر يونيو المقبل.

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وأكد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تحمل الصدمات ومواجهة التداعيات السلبية، وبات يحظى على ثقة العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وقد قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، يوم 19 فبراير الجاري، إن مصر ستصرف دفعة جديدة من اتفاق برنامج الاستعداد الائتماني، بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، خلال الأسابيع القادمة، فور صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشارت في بيان، إلى توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

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