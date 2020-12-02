معيط: 23 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين

فاروق يوسف وفهد حسين _ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين والتي تعدت 23 مليار دولار.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضاف معيط، خلال مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية”، إن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار، وينال استحسان المستثمرين.

اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وأكد وزير المالية، على أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدين، خاصة وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 108% في عام 2017.

وفي اتجاه موازي، قال معيط، إن هناك حالة من عدم اليقين تسود أوضاع العام المالي الجاري، تجعل من الصعب التنبؤ بأي مؤشرات قادمة.

وتابع: على الرغم من حدة التوقعات حاليًا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن هناك بعض الأخبار السارة التي تدعو حول إعادة فتح الأسواق الدولية مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يصاحبه عودة حركة الطيران والسياحة، وزيادة حركة الصادرات.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج