معيط: المصدرون بدءوا في صرف مستحقاتهم.. وحصلوا على 2 مليار جنيه خلال يومين

فاروق يوسف وفهد حسين _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصدرين بدءوا في صرف مستحقاتهم من يوم الإثنين الماضي وصلت إلى 2 مليار جنيه بنهاية أمس الثلاثاء.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضاف معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “قمة مصر الاقتصادي”، إن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن بلغ 1500 شركة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

ولفت معيط إنه يتم التنسيق مع البنوك وحساب قيمة المستحقات لتحدد في نهاية كل يوم يتم الصرف فيه.

كانت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قد كشفت امس، عن توقيع بروتوكول بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الصناعية والتجارة و4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين.

وأوضحت سلطان أن البنوك الأربعة ستسدد 85% من مستحقات المصدرين البالغة 23 مليار جنيه مقدما، والتي ستتوزع بواقع 8 مليارات جنيه من البنك المصري لتنمية الصادرات ومثلهم من البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه من بنك مصر وملياري جنيه من بنك القاهرة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج