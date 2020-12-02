الدولار يواصل استقراره قرب مستوى 15.70 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنوك في تعاملات اليوم الأربعاء، عند ذات المستويات المسجلة بالأمس دون أي تغيير، 15.6075 جنيه للشراء و15.7075 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري المصري.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتشهد سوق الصرف هدوءا ملحوظا في تعاملات الأسبوع الجاري، إذ يستقر الدولار قرب مستويات الأسبوع الماضي، ولم يسجل تحركا إلا أمس الثلاثاء، وبنسبة ضئيلة للغاية مرتفعا بواقع 0.03 قرش فقط، حيث بلغ المتوسط 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع، يوم الإثنين.

اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة دوت الخليج

وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك، واصل سعر صرف الدولار استقراره في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي والإسكندرية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي استقرت العملة الخضراء عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

وتشهد التدفقات النقدية الأجنبية تحسنا ملموسا منذ أواخر يونيو الماضي، مدفوعا بارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه سوق الدين المصرية، الأمر الذي ساهم في استقرار سوق الصرف وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتنتظر مصر دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و600 مليون دولار نهاية الشهر الجاري، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية اليوم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج