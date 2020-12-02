الحكومة ترفع الحد الأقصى لصافي دخل المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل” سكن لكل المصريين”؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

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وقال بيان الحكومة اليوم، إن ذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

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