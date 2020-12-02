مجلس الوزراء يعتمد 10 مليارات جنيه في الموازنة الحالية لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على إدراح وزارة التخطيط مشروع القطار الكهربائي السريع “العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين”، في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021، واعتماد 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.
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واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تنخذها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية للمشروع الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.
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